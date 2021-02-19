Миллион привитых в Москве, Петербурге и Подмосковье. В РФ месяц идет массовая вакцинация

ТАСС собрал главное, что известно о ходе вакцинации в стране на данный момент.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Массовая вакцинация жителей России от коронавируса идет уже месяц. За это время она набрала обороты не только в крупнейших городах, но и самых отдаленных регионах, свидетельствуют данные местных властей.

Так, в Москве по крайней мере одной из двух доз вакцины привились уже почти 600 тыс. человек, или 4,7% всего населения. Число привившихся постепенно приближается к количеству выявленных случаев заражения - по последним данным, в столице с начала пандемии заразились 964,6 тыс. жителей (7,6%).

В Подмосковье вакцинацию прошли уже около 220 тыс. человек. Это больше, чем заразились: по состоянию на утро пятницы в регионе насчитывается 208,2 тыс. инфицированных, большинство из которых - 170 тыс. - уже выздоровели.

В Санкт-Петербурге число получивших как минимум первую дозу "Спутника V" за неделю увеличилось почти на 40%, до 187 тыс. - это 3,5% всех горожан.

Сибирь и Дальний Восток

Активно проходят вакцинацию жители восточных регионов страны, где количество привившихся первым компонентом препарата приближается к полумиллиону.

Так, на Дальнем Востоке, по подсчетам ТАСС, первую дозу получили более 200 тыс. человек. Например, на Чукотке уже свыше 2 тыс. привившихся - это 4% всего населения автономного округа и в два с лишним раза превышает количество заболевших.

В Сибири, по данным властей, привились около 270 тыс. жителей. В абсолютном отношении больше всего вакцинированных в Кемеровской области, где их число приближается к 50 тыс., однако в относительном выражении охват вакцинацией выше в Туве и Горном Алтае, где первую прививку получили 2,1-2,2% населения. Эти небольшие республики сильнее других сибирских регионов пострадали от пандемии: в первой заразились 4,7% всех жителей, а во второй - почти 7,3%.

Северо-запад и Приволжье

В Северо-Западном федеральном округе без учета Санкт-Петербурга привились более 150 тыс. человек. В частности, в Ленинградской области, которая в конце января испытывала проблемы из-за нехватки препарата, первый этап вакцинации прошли в общей сложности 25,8 тыс. жителей. По 20 тыс. человек получили по крайней мере первую дозу препарата в Калининградской и Архангельской областях.

В Ненецком автономном округе, по последним данным, привились почти 1,6 тыс. жителей, или 3,6% всего населения.

Быстро растет число вакцинированных в Приволжье. В Татарстане оно за неделю увеличилось почти в два раза - с 35 тыс. до 65 тыс., а в Самарской области - примерно в 1,7 раза, до 84,3 тыс. Сопоставимые темпы демонстрируют Башкирия (рост в 1,5 раза) и Оренбургская область (в 1,35 раза).

Новые штаммы

Эксперты полагают, что новые и потенциально более заразные штаммы коронавируса, обнаруженные за рубежом, неизбежно окажутся и в России. По оценке главного врача центра "Лидер-медицина" Евгения Тимакова, британский штамм придет в страну в середине весны.

Пока новые варианты вируса в России не распространяются, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в распоряжении российских специалистов пока даже нет образцов его бразильской и южноафриканской разновидности.

С выявлением новых штаммов в мире возрастают опасения относительно эффективности вакцин. Так, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи подчеркивал, что существующие препараты могут справиться не со всеми вариантами коронавируса, а разработка вакцины против южноафриканского штамма, который вызывает наибольшую тревогу, может занять несколько месяцев.

По словам Поповой, исследования в новосибирском центре "Вектор" подтвердили, что российские вакцины "Спутник V" и "Эпиваккорона" эффективны по меньшей мере против британского штамма, единичные случаи заражения которым в России уже выявлены. Как переболевшие, так и привившиеся мало рискуют заразиться им, уверена глава Роспотребнадзора.