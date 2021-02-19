{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Минздрав Польши не одобрил ношение платков вместо медицинских масок

Также ведомство выступает против замены масок пластиковыми щитками

ВАРШАВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Польши выступает против замены защищающих от распространения коронавируса масок платками или пластиковыми щитками. Об этом в пятницу заявил на пресс-конференции министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

"Это тема, которую мы анализируем с медицинским советом", - сказал он. "Платки и щитки - нет. Маски - да", - указал он.

Ранее в утренней программе телеканала TVN24 советник польского правительства по эпидемиологическим вопросам Анджей Хорбан заявил, что Минздрав подготовил распоряжение, которое обяжет граждан для противодействия распространению коронавируса не просто прикрывать рот и нос тканевой маской или платком, а носить медицинские хирургические маски.

Теги
ПольшаПандемия COVID-19
Волгоградская облдума запретила депутатам брать на работу родственников помощниками
Запрет распространяется в том числе на жен депутатов
Читать полностью