Минздрав Польши не одобрил ношение платков вместо медицинских масок

ВАРШАВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Польши выступает против замены защищающих от распространения коронавируса масок платками или пластиковыми щитками. Об этом в пятницу заявил на пресс-конференции министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

"Это тема, которую мы анализируем с медицинским советом", - сказал он. "Платки и щитки - нет. Маски - да", - указал он.

Ранее в утренней программе телеканала TVN24 советник польского правительства по эпидемиологическим вопросам Анджей Хорбан заявил, что Минздрав подготовил распоряжение, которое обяжет граждан для противодействия распространению коронавируса не просто прикрывать рот и нос тканевой маской или платком, а носить медицинские хирургические маски.