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Суд отклонил иск Сергея Жигунова к отсудившему у него квартиру "Нокссбанку"

Актер не выплатил кредит в срок и оказался должен банку более 38 млн рублей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы отклонил иск актера Сергея Жигунова к волгоградскому "Нокссбанку", который ранее отсудил у него квартиру в счет погашения долга в размере 28 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд отклонил исковые требования Жигунова", - заявили в суде, не уточнив деталей.

По данным из открытых источников, в 2014 году Жигунов взял кредит в АО "Нокссбанк" на съемку кинопроекта. Вернуть деньги в срок не удалось, после чего банк обратился в суд. Актер оказался должен кредитной организации более 38 млн рублей. Банк заключил с ним соглашение о выплате долга, однако сделать это в срок Жигунов не смог. Останкинский отдел судебных приставов возбудил исполнительное производство по заявлению Нокссбанка, в рамках которого квартира актера на Мосфильмовской улице в Москве отошла банку. Актер пытался оспорить это решение и подал иск.

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