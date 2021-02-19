Johnson & Johnson подала заявку в ВОЗ на одобрение вакцины от коронавируса Janssen

ТАСС, 19 февраля. Американская компания Johnson & Johnson подала во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявку на одобрение для экстренного использования вакцины от коронавируса своего подразделения Janssen. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

"Johnson & Johnson объявила, что Janssen Cilag International подала заявку в ВОЗ на включение в список препаратов для экстренного применения экспериментальной однокомпонентной вакцины от COVID-19 Janssen", - указано в заявлении.

Отмечается, что компания передала в организацию пакет документов, включающий в себя предварительные оценки безопасности и эффективности вакцины на основе данных, полученных при проведении третьей фазы клинических испытаний.

Как заявила Johnson & Johnson в конце января, препарат в ходе третьей фазы испытаний в Соединенных Штатах и за их пределами показал эффективность до 85%.

15 февраля ВОЗ одобрила для экстренного применения два варианта вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Ранее одобрение организации получила вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии.

Как пояснили в ВОЗ, процедура одобрения предусматривает оценку "безопасности и эффективности вакцин от COVID-19". Только после завершения этой процедуры препараты могут быть поставлены в страны мира через международный механизм доступа к вакцинам COVAX. Кроме того, включение в список ВОЗ "позволяет странам ускорить их собственное регулятивное одобрение для импорта и применения вакцин".