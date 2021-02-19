Минздрав создаст регистр лиц для привлечения к оказанию медпомощи при опасных заболеваниях

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минздрав России предложил утвердить порядок формирования и ведения временного регистра лиц, которые могут быть дополнительно привлечены к оказанию медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в том числе коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Целью создания временного регистра является мониторинг лиц, которые могут быть дополнительно привлечены к оказанию медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, без сертификата специалиста и (или) свидетельства об аккредитации специалиста или по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста и (или) свидетельством об аккредитации специалиста. Принципом формирования и ведения временного регистра является добровольность включения в кадровый резерв лиц, которые могут быть дополнительно привлечены к оказанию медицинской помощи", - следует из приложения к проекту приказа.

Отмечается, что формированием и ведением временного регистра должны заниматься руководители органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения. В частности, в регистр вносятся персональные данные гражданина, сведения об образовании и месте работы, отметка о прохождении обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам, которые размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России в разделе "Материалы по новой коронавирусной инфекции COVID-19" и другие данные.

В частности, к перечню лиц, которых предлагается включить в такой регистр, относятся: лица, проходящие ординатуру по одной из специальностей укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина"; получившие медобразование в РФ и не работавшие по своей специальности более пяти лет; лица с высшим медицинским или фармацевтическим образованием; студенты выпускных курсов колледжей по специальностям "Клиническая медицина" и "Сестринское дело"; студенты, получающие медобразование, третьего курса и старше, обучающиеся по специальности "Сестринское дело" более двух курсов; студенты четвертого курса и старше, обучающиеся по специальности "Фармация".

К оказанию медпомощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее в том числе могут быть привлечены получившие медицинское или фармацевтическое образование в РФ, в том числе без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста, при наличии документа об образовании или квалификации, подтверждающего получение образования по специальности.

Согласно проекту приказа, в случае утверждения документа он должен вступить в силу с 15 марта 2021 года.