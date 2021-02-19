Волгоградская облдума запретила депутатам брать на работу родственников помощниками

ВОЛГОГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Волгоградская областная дума внесла изменение в положение о помощнике депутата, которым запрещается трудоустраивать на эти должности своих родственников, в том числе жен, сообщила в пятницу ТАСС представитель облдумы.

"Волгоградская областная дума приняла постановление, которым внесено изменение в положение о помощнике депутата облдумы. В нем указано, что депутат не вправе иметь помощников, исполняющих свои обязанности на платной основе, состоящих с ним в близком родстве или свойстве - это родители, супруги, дети, братья, сестры, дети супругов и супруги детей", - сказала представитель регионального парламента.

10 февраля старший помощник облпрокурора Оксана Черединина сообщила журналистам, что два депутата Волгоградской областной думы назначили своими помощниками жен с денежным вознаграждением каждой в размере 40 тыс. рублей в месяц.

По данным областной прокуратуры, жены - помощники депутатов на протяжении всего отчетного периода одновременно продолжали трудиться по основному месту работы в коммерческих организациях, одна из них также являлась индивидуальным предпринимателем.