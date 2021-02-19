В Орловской области разрешили спортивные соревнования в присутствии не более 30% зрителей

ОРЕЛ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Орловской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе разрешили с 22 февраля 2021 года проведение спортивных соревнований в присутствии не более 30% зрителей от вместимости спортобъекта. Об этом в пятницу журналистам сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ранее, со 2 ноября 2020 года, присутствие зрителей на спортивных мероприятиях в Орловской области было запрещено из-за пандемии коронавируса.

"Областному управлению физической культуры и спорта поручено с 22 февраля 2021 года проводить физкультурные и спортивные мероприятия с участием не более 30% зрителей от вместимости спортивного объекта, свыше 30% - только по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Орловской области", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности продлили в Орловской области до конца марта 2021 года. В регионе обязательно соблюдение масочного и перчаточного режимов во всех общественных местах и транспорте. Введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

По данным регионального оперативного штаба на 19 февраля, коронавирус выявлен у 29 428 человек, выздоровели после заражения 26 385 человек, 418 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 104 жителей региона.