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Пандемия COVID-19

Кафе и рестораны в Саратовской области возобновят работу без ограничений с 25 февраля

Сейчас им разрешено работать с 8:00 до 23:00

САРАТОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Работа кафе и ресторанов возобновляется в Саратовской области без ограничений с 25 февраля, сообщил вице-губернатор региона Роман Бусаргин на своей странице в Instagram в пятницу.

В марте прошлого года работу кафе и ресторанов приостановили за исключением работы на вынос, с августа работу общепита восстановили, но с ограничениями - с 8:00 до 23:00.

"Принято решение о возобновлении работы заведений общепита без ограничения по времени. Предприятия при этом обязаны соблюдать санитарные требования, предписанные Роспотребнадзором. Постановление вступает в силу с 25 февраля", - написал Бусаргин.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 47 640 человек. Выздоровели, по данным регионального оперштаба, 42 642 человека.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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