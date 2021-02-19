"Волонтеры Победы" начали проект, в ходе которого каждый сможет отправить письмо ветеранам

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Активисты движения "Волонтеры Победы" дали старт проекту "Письмо Победы", в ходе которого каждый желающий сможет отправить свое обращение ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба движения.

"Волонтеры Победы" предлагают жителям России и стран ближнего и дальнего зарубежья присоединиться к проекту "Письмо Победы", чтобы написать слова благодарности защитникам Отечества. С 19 февраля любой желающий может написать герою письмо и поделиться своим мнением о необходимости сохранения исторической памяти, просто поздравить и поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что письмо можно будет разместить в виде поста на своей странице в социальной сети, добавив соответствующий хэштег. Кроме того, можно будет написать обращение в группе "Волонтеров Победы" в социальной сети "ВКонтакте" или на сайте волонтерыпобеды.рф.

Также можно будет направить письмо на почту pismo@vsezapobedu.com. Все письма пройдут модерацию, будут напечатаны на специальных бланках и доставлены ветеранам с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, уточняется в сообщении.

"Написать письмо можно знакомому ветерану или узнать у активистов движения об участниках войны, которым было бы приятно получить слова благодарности. Также после 23 февраля на нашем сайте мы будем каждый месяц публиковать информацию о ветеранах, которые скоро отметят свой день рождения. Акция будет действовать в течение всего года", - отметила руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова.