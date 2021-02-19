Reuters: супруг Елизаветы II останется в больнице до следующей недели

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филип останется в больнице под наблюдением врачей до следующей недели. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

"После консультации со своим врачом герцог Эдинбургский, вероятно, останется в больнице для наблюдения и отдыха на выходные и с захватом следующей недели", - сказал источник. Он уточнил, что решение о помещении в больницу супруга Ее Величества было принято из соображений предосторожности. "Как мы уже говорили ранее, врач действует с чрезмерной осторожностью. Герцог продолжает пребывать в хорошем настроении", - добавил он.

Принц Филип был доставлен 17 февраля в больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне, после того как почувствовал недомогание. Тогда же было сообщено, что госпитализация супруга 94-летней королевы Елизаветы II не связана с коронавирусной инфекцией.

9 января стало известно о том, что монаршая чета привилась от коронавируса. Уколы были сделаны королевским врачом в Виндзорском замке, где Елизавета II пребывает с начала ноября после введения в Англии строгих коронавирусных ограничений. Именно в этом замке, расположенном примерно в 40 км от Лондона в графстве Беркшир, монарх с супругом отметили 73-летнюю годовщину своей свадьбы и Рождество. Королева перебралась в эту резиденцию из Сандрингема (графство Норфолк) на востоке Англии, где она провела первую половину осени.

Название препарата, которым привили главу государства и ее супруга, не называлось. Неизвестно также то, успели ли они получить вторую дозу вакцины.