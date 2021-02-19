{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Разработчики "Спутника V" рассказали, что дипломаты из 12 стран уже вакцинировались им

Отмечается, что многие посольства проявляют интерес к российскому препарату

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Иностранные посольства, находящиеся на территории РФ, проявляют интерес к "Спутник-V", сообщается в Twitter-аккаунте разработчиков вакцины. Более того, 12 дипломатов уже были вакцинированы "Спутником V".

На эту тему
Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное

"Дипломаты из 12 стран уже вакцинированы "Спутником V", и многие другие посольства проявили интерес", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Россия разослала приглашения принять участие в программе вакцинации "Спутником V" всем находящимся в стране иностранным посольствам.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Умер Андрей Мягков
"Россия-1" в память о Мягкове 21 февраля покажет "Иронию судьбы, или С легким паром!"
Актер умер 18 февраля на 83-м году жизни
Читать полностью