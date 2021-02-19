Движение по Крымскому мосту в направлении Керчи возобновили для жителей города

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Движение по Крымскому мосту в направлении Керчи восстановлено, однако пропускают только легковые автомобили жителей города. Об этом в пятницу сообщили в ГУ МЧС республики.

"Движение по Крымскому мосту открыто с 19:13 мск. В сторону Краснодара - для всех видов транспорта. В сторону Крыма - только для жителей города Керчь, только легковые автомобили с частотой одна машина каждые пять минут", - говорится в распространенном сообщении.

Замминистра транспорта республики Николай Лукашенко в эфире телеканала "Крым 24" сообщил, что для ликвидации последствий непогоды, прервавшей сообщение по мосту, задействовано до 50 единиц дорожной техники, спасатели развернули пункты временного обогрева на трассе в Ленинском районе. "Пассажиры автобусов, которые должны были выехать сегодня на межрегиональных рейсах, на территорию [материковой части] Российской Федерации, временно размещены на территории автовокзала. Обеспечены им там чай, кофе и возможность отдохнуть", - добавил Лукашенко.

Администрация города Анапы сообщила на своей странице в Instagram, что на территории города развернули пункты обогрева для водителей, ожидающих открытия движения по Крымскому мосту. "Вблизи стоянок транзитных машин развернуты пункты обогрева - палатка с тепловыми пушками и два автобуса, где водители могут согреться и выпить горячего чая с кондитерскими изделиями. На месте дежурят наряды полиции и медики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за ограничения движения по Крымскому мосту на ведущих в его направлении трассах в Краснодарском крае образовались скопления машин. В частности, около 40 большегрузов остановились в районе Джигинки и около 15 под Виноградным.

В Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады. В пятницу из-за выпавшего снега и сильного бокового ветра движение по Крымскому мосту временно приостановили впервые за все время эксплуатации объекта. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности признала обстановку в Керчи, Феодосии и Ленинском районе Крыма как угрозу природной чрезвычайной ситуации (ЧС).