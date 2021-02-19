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Пандемия COVID-19

Собянин считает ситуацию с коронавирусом в Москве обнадеживающей

Мэр столицы подчеркнул, что не стоит пренебрегать мерами предосторожности
Мэр Москвы Сергей Собянин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Данные по заболеваемости коронавирусом и госпитализации в Москве обнадеживают, но не стоит пренебрегать мерами предосторожности. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"В принципе, обнадеживающие данные. Мы видим продолжающееся снижение выявляемости и госпитализации, и тяжелых пациентов, которые по-прежнему еще находятся в больницах. Но просто надо иметь в виду, что пандемия еще не прошла, и надо все равно беречься", - сказал Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 964 609 случаев заражения, из них 1 972 за последние сутки. Выздоровели 880 767 человек, умерли 14 631.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 110,3 млн человек, свыше 2,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 139 031 случай заражения, выздоровели 3 679 949 человек, умерли 82 396. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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