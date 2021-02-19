Аксенов сообщил, что движение по трассе "Таврида" будет закрыто до утра

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Движение автомобилей по трассе "Таврида" от Керчи до Симферополя, ограниченное в пятницу из-за снегопада, будет закрыто до утра субботы, 20 февраля. Об этом в эфире телеканала "Крым-24" сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сейчас сильный ветер боковой не дает быстро убрать снег. Только убрали, через час опять надуло, сметает снег с полей. Температура - минус четыре. Сказать оперативный прогноз пока невозможно, движение по трассе будет ограничено до утра", - сказал Аксенов.

Он подтвердил, что жителей города Керчи пропускают на въезд в Крым со стороны Крымского моста, но для других автомобилистов проезд на полуостров по-прежнему закрыт. Сложности с выездом на трассу сохраняются в Ленинском, Кировском и Белогорском районах. В течение двух часов планируется создать коридор для движения транспорта, находящегося на трассе "Таврида", в сторону Симферополя. При этом Аксенов вновь призвал всех водителей воздержаться от поездок по дорогам полуострова.

В Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады. В пятницу из-за выпавшего снега и сильного бокового ветра движение по Крымскому мосту было временно приостановлено впервые за все время эксплуатации объекта. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности признала обстановку в Керчи, Феодосии и Ленинском районе Крыма как угрозу природной чрезвычайной ситуации (ЧС).