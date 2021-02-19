Проценко: игнорирование СИЗ после одной дозы вакцины от COVID-19 повышает риск заражения

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Пренебрежение ношением средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции после первой дозы двухфазной вакцины от коронавирусной инфекции влечет риски заболевания коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале " Россия 1 ".

"Если говорить про двухкомпонентную вакцину, мы прекрасно понимаем, я имею в виду, медики, что после первой инъекции иммунитет очень быстро не образуется, и, наверно, психологически, вот, этот период - от первой инъекции до второй - он является наиболее сложным", - сказал Проценко. Он уточнил, что отказ использования СИЗ, а также соблюдения социальной дистанции в этот период приводят к инфицированию.

Он подтвердил, что после первой дозы вакцины зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, и течение болезни такое же, как и у пациентов не прошедших вакцинацию.

"Всех сотрудников нашего стационара раз в месяц мониторируем, конечно, [на] уровень иммуноглобулина G и иммуноглобулина М. <...> У меня в декабре уровень иммуноглобулинов снизился ниже диагностических, и я на Новый год сделал себе такой подарок - 31 декабря я сделал прививку", - сообщил Проценко, не уточнив, какой именно вакциной привился.

Об антибиотиках

Говоря о приеме антибиотиков, Проценко призвал использовать их при коронавирусе только по назначению врача.

"Даже если вы попали с ковидом в отделение реанимации, вам тоже антибиотик не назначат, потому что антибиотик не влияет на вирус, а для этого есть противовирусные препараты", - отметил Проценко.

Между тем, заметил он, очень важно не пропустить момент, "когда с ослабленным вирусом организмом может произойти суперинфекция - инфицирование бактериальное". "От приема антибиотиков при вирусной инфекции гораздо больше проблем, как для самого пациента, потому что происходят нарушения, начинает вовлекаться стенка кишки, возникает антибиотико-ассоциированный колит <...>", - подчеркнул Проценко. Он также добавил, что широкое использование антибиотиков не по показаниям "приводит к тому, что микробы формируют устойчивость, резистентность". "И это грозит остаться глобально человечеству без оружия против микробов", - заключил Проценко.