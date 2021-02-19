В Тамбовской области создадут цифровую платформу для обеспечения безопасности граждан

ТАМБОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Цифровую платформу для обеспечения безопасности граждан в рамках проекта "Умный город" создадут в Тамбовской области. Это позволит эффективнее предупреждать возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Предлагаемый проект предусматривает создание единой цифровой платформы, которая позволит консолидировать все элементы антикризисного управления, мобилизации необходимых сил и ресурсов в случае возникновения ЧС. Это позволит эффективнее предупреждать возникновение чрезвычайных ситуаций, а также ликвидировать их последствия", - сообщает пресс-служба.

В администрации ТАСС уточнили, что платформа ориентирована на более качественное и оперативное взаимодействие органов власти. Разработчиком платформы выступает "Навигационно-информационные системы" (входит в структуру ПАО "МТС"). Средства на разработку планируют получить в рамках программы цифровой трансформации, проекта "Умный город" и государственно-частного партнерства.