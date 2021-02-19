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Вильфанд рассказал о снижении температуры воздуха в Москве в начале следующей недели

По его слова, температурный фон будет на 10-13 градусов ниже нормы

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Морозную погоду на 10-13 градусов ниже нормы прогнозируют в Москве в начале следующей недели. Об этом сообщил в пятницу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В выходные температурный фон будет на 4-5 градусов ниже нормы, все-таки не экстремальный холод. Но в понедельник очередное понижение температуры, которое особенно будет выражено днем - будет минус 12-14 градусов, по области - до минус 17 градусов. Во вторник тоже холодная погода с температурой на 10-13 градусов ниже нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ночная температура в начале недели будет в диапазоне 21-26 градусов мороза.

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