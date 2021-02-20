Премьер Словакии заявил, что "Спутником V" хотят вакцинироваться 300 тыс. граждан страны

ПРАГА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил в пятницу, ссылаясь на результаты опросов населения, что 300 тыс. жителей республики хотели бы сделать прививки против коронавируса с использованием российской вакцины "Спутник V". Слова политика привел сайт словацкой газеты Pravda .

"Если мы предоставим возможность людям (жителям Словакии - прим. ТАСС) вакцинироваться [кроме применяемых в республике вакцин, сертифицированных в ЕС] и препаратом "Спутник V", у нас бы прививки сделали на 300 тыс. человек больше, - отметил он. - Пройти вакцинацию против коронавируса с применением поставляемых в республику препаратов [западного производства] выражают желание 68,2% словаков. Если же в страну начнет поступать "Спутник V", то это число возрастет до 73,9%".

Цель правительства состоит в обеспечении вакцинации 80% жителей Словакии, население которой составляет 5,46 млн граждан. Словакии, как отметил премьер, нельзя медлить с принятием решения о покупке "Спутника V", дожидаясь несколько месяцев регистрации этой вакцины Европейским агентством лекарственных препаратов.

Республика испытывает острый недостаток вакцин, которые получает при посредничестве Еврокомиссии. В стране растет смертность от осложнений, вызванных инфицированием. Заражение коронавирусом, по словам Матовича, уже в более 90% случаев происходит из-за инфицирования британским штаммом, который стремительно распространяется на национальной территории.

Премьер выразил глубокое разочарование тем, что в четверг правительство не смогло принять решение о покупке для применения в республике "Спутника V". В предстоящие выходные кабмин, по его словам, вернется к этому вопросу.

"Геополитическое соперничество, при котором Россия рассматривается как нечто плохое, нельзя ставить выше интересов обеспечения здоровья граждан [своей страны]. Это ярчайший пример популизма. Нельзя отказывать людям в свободе принятия решений, какой вакциной они хотят привиться. Необходимо отбросить в сторону геополитические игры и начать рассматривать вакцину только как лекарство", - подчеркнул Матович.