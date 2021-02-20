ВОЗ заявила, что на борьбу с коронавирусом в 2021 году потребуется еще $22,9 млрд

ЖЕНЕВА, 20 февраля. /ТАСС/. Международное партнерство ACT-Accelerator, ставящее целью расширение доступа к средствам диагностики и лечения вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, нуждается в 2021 году в финансировании в размере $22,9 млрд. Об этом сообщила в пятницу в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Она приветствовала прозвучавшие ранее в пятницу заявления ряда западных стран, включая членов Группы семи (G7), а также Норвегию, о выделении для ACT-Accelerator более $4,3 млрд. Поскольку ранее были обещаны еще 6 млрд, то общая сумма составила $10,3 млрд. В итоге дефицит фондов на программы ACT-Accelerator на 2021 год уменьшился до $22,9 млрд, пояснили в ВОЗ.

"Следующие несколько недель будут исключительно важными для глобального реагирования на COVID-19. Требуются дальнейшие обязательства [о выделении средств], чтобы полностью профинансировать работу ACT-Accelerator и обеспечить поставку более 2 млрд доз вакцины, медицинского кислорода и миллионов доз лекарств, включая дексаметазон и новые продукты, когда они появятся, а также более 900 млн дагностических тестов", - говорится в сообщении организации.

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator), было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, эта инициатива представляет собой "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19".

ВОЗ придает большое значение также механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. Он является одной из "опор" партнерства ACT-Accelerator. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.