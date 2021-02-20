Байден выразил надежду, что США могут приблизиться к состоянию до пандемии к концу года

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут приблизиться к условиям нормальной жизни до пандемии к концу этого года, однако все может измениться. Такое мнение высказал в пятницу президент США Джо Байден, выступая перед сотрудниками завода по производству вакцины компании Pfizer в штате Мичиган.

"Я верю, что к концу этого года мы приблизимся к нормальному состоянию, и с Божьей помощью это Рождество [25 декабря] будет не таким, как прошлое. Но я не могу взять на себя это обязательство. Есть различные штаммы вируса. Мы не знаем, что может произойти с точки зрения темпов производства. Все может измениться", - отметил глава государства.

"Я не могу назвать вам дату, когда этот кризис закончится, но могу сказать, что мы делаем все возможное, чтобы этот день наступил как можно раньше. <...> Мы справимся с этим", - добавил глава Белого дома.

"Мы не сможем вернуть нашу экономику в нормальное состояние и вернуть миллионы людей к работе, пока мы не победим этот вирус", - подчеркнул Байден.

Глава вашингтонской администрации также выразил уверенность в том, что его план вакцинировать 100 млн американцев за первые 100 дней президентства будет перевыполнен.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала пандемии в США было зарегистрировано более 27,95 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 495 015 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.