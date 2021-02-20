Непогода в США привела к задержке поставок 6 млн доз вакцины против COVID-19

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Сильная снежная буря в США привела к задержке поставок около 6 млн доз вакцин от коронавируса во все 50 штатов. Об этом сообщил в пятницу старший советник рабочей группы при Белом доме по борьбе с пандемией Энди Славитт, выступая на регулярном брифинге.

"На данный момент у нас задержка в примерно 6 млн доз из-за непогоды. Затронуты все 50 штатов. Шесть миллионов доз - это примерно трехдневная задержка поставки. Многие штаты смогли покрыть часть этой задержки с помощью имеющихся запасов", - отметил Славитт.

По его словам, задержка поставок связана с тремя основными проблемными точками в цепочке распределения вакцин, вызванными погодными условиями. Центры доставки почтовых компаний UPS и FedEx, которым поручено доставлять вакцину в разные штаты, сообщили о нехватке персонала. Славитт сказал, что их сотрудники "застряли в снегу и не могут приступить к работе, чтобы упаковать" вакцины, медицинские комплекты и другие материалы.

Перекрытие дорог также привело к задержке при доставке препаратов от производственных площадок до транспортных узлов. Вдобавок к этому, продолжил старший советник, более 2 тыс. пунктов распределения вакцины не могут получить дозы, потому что они находятся в областях, пострадавших от отключения электроснабжения.

Из-за строгих требований к хранению вакцины, подчеркнул Славитт, было принято решение задержать поставки вместо того, чтобы отправлять их в места, по пути к которым срок годности препаратов может истечь. Он подчеркнул, что дозы вакцины "в целости и сохранности хранятся на фабриках и в центрах, готовые к отправке". "По мере улучшения погодных условий мы постараемся устранить эту задержку", - отметил старший советник, добавив, что в пятницу будет отправлено 1,4 млн доз вакцины. По его словам, власти рассчитывают, что "все отложенные дозы будут доставлены в течение следующей недели". "Мы ожидаем, что сможем справиться с этим отставанием и новая продукция [вакцины] будет отправлена уже на следующей неделе", - сказал Славитт.

Сильная снежная буря привела к закрытию распределительных центров и оставила без электричества миллионы людей в Техасе, Луизиане и Миссисипи. В Белом доме назвали это "значительной проблемой" для распространения вакцины. Вашингтонская администрация обратилась к пунктам вакцинации с просьбой продлить их часы работы и предложить дополнительные дни для введения вакцины, сообщил Славитт. "Если мы все будем работать вместе, от завода до тех, кто делает прививки, мы наверстаем упущенное на следующей неделе", - заключил он.