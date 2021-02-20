Синоптики сообщили, что потепление придет в центр России в конце месяца

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Потепление придет в центр европейской части России 26 февраля. Аномальный холод сменится нормальной погодой, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Намечается тенденция к повышению температуры. К концу месяца, с пятницы, температурный фон будет стремиться к своей норме. Погода будет умеренно мягкой", - сообщил он.

По словам Вильфанда, дневная температура в период потепления будет в диапазоне 5-2 градусов мороза. "Это будет уже нормальная погода, мягкая, но отнюдь не весна", - пояснил метеоролог.