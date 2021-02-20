Прокуроры выявили более 100 нарушений при реализации федеральной программы развития Курил

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Выявлено более 100 нарушений закона при реализации федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы". Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

"В результате надзорных мероприятий выявлено свыше 100 нарушений закона, внесено 16 представлений, 38 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуются три уголовных дела", - сообщили в прокуратуре.

Установлено, что из 77 объектов целевой программы на 50 (65%) требования законодательства при их строительстве и эксплуатации не соблюдались.

Проверку инициировал генпрокурор РФ Игорь Краснов после посещения региона в октябре прошлого года. Тогда он провел личный прием граждан и предпринимателей с выездом на островные территории. Люди пожаловались на проблемы, связанные с проведением ремонта жилых помещений, содержанием общего имущества в многоквартирных домах, использованием муниципального жилищного фонда, предоставлением земельных участков многодетным семьям и на многое другое.

В числе нерешенных проблем прокуратура назвала значительный объем ветхих сетей и аварийного жилья, транспортную недоступность, которая сказывается на ценообразовании на продукты и товары первой необходимости, отсутствие технической документации на построенные сооружения, ненадлежащее состояние полигонов твердых бытовых отходов, недостаток мест в детских садах.

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, который на этой неделе прибыл с рабочим визитом в Южно-Сахалинск, объявил предостережения о недопустимости нарушений закона исполняющему обязанности министра строительства Сахалинской области, а также главам Курильского и Южно-Курильского городских округов, уточнили в пресс-службе.

ФЦП

Развитие Курильских островов находится в числе ключевых приоритетов правительства Сахалинской области. Федеральная целевая программа социально-экономического развития Курильских островов утверждена постановлением правительства РФ в августе 2015 года. Она подразумевает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения Курильских островов.

Финансирование предполагается в основном за счет средств областного бюджета, также часть средств идет из федеральной казны и за счет внебюджетного финансирования. На мероприятия в рамках ФЦП в 2020 году было запланировано 5,9 млрд рублей. Из них 1,3 млрд рублей выделено из федерального бюджета, остальные - из областного.