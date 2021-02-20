Южные штаты США интересуются российским опытом строительства хладостойкой инфраструктуры

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Власти южных штатов США, на которые обрушились холода, заинтересованы в изучении российского опыта строительства инфраструктуры, приспособленной к низким температурам. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в генеральном консульстве России в крупнейшем городе штата Техас Хьюстоне.

По словам российских дипломатов, они поинтересовались у руководства наиболее пострадавших от холодов штатов их консульского округа, не планирует ли оно с учетом сложившейся тяжелой ситуации обращаться за гуманитарной помощью к зарубежным государствам. В генконсульстве подчеркнули, что "в случае поступления такого официального обращения, российская сторона оперативно готова была бы его изучить". Ответы с "благодарностью за проявленное участие" были получены из канцелярий секретарей штатов Техас и Оклахома, а также мэрии города Хьюстон.

"Партнеры сообщили, что в настоящее время в дополнительных ресурсах не нуждаются, но крайне заинтересованы в изучении отечественного опыта строительства инфраструктуры, приспособленной к низким температурам", - сообщили российские дипломаты. "С учетом наличия у целого ряда местных муниципалитетов соглашений о побратимских связях с городами в таких российских регионах, как Тюменская и Ульяновская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, полагаем, что в этой сфере имеется значительный, до сих пор не раскрытый потенциал для двустороннего сотрудничества", - отметили они.

Кроме того, генеральное консульство обратилось "к администрациям местных пенитенциарных учреждений с требованием обеспечить достойные условия содержания находящихся там россиян".

Дипломаты отмечают, что несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия, генконсульство с 16 февраля функционирует в полном объеме и ведет прием посетителей.

Холода на юге США

Согласно последним данным, из-за снежной бури около 300 тыс. жителей Техаса по-прежнему остаются без электроснабжения, более 260 тыс. из них лишены водопроводной воды. При этом на значительной части территории штата сохраняются аномальные для этих мест холода. В среду из-за непогоды было отменено примерно 2,3 тыс. внутренних и международных рейсов. Особенно сложная ситуация сохраняется в аэропортах Техаса, Миссисипи и Кентукки.

Как сообщают техасские телеканалы, оставшиеся без света жители штата пытаются согреться в машинах. Как минимум в одном случае это привело к отравлению угарным газом. Попытки греться у каминов и газовых плит или использовать генераторы приводят к пожарам. Часть магазинов не работает из-за отсутствия света, перед оставшимися выстраиваются длинные очереди.