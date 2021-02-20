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Пандемия COVID-19

Первая партия "Спутника V" прибудет в Мексику 22 февраля

Заместитель министра здравоохранения республики отметил, что вакцину сначала будут использовать в неблагополучных районах для защиты пожилого населения

МЕХИКО, 20 февраля. /ТАСС/. Мексика получит первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 22 февраля вечером по местному времени. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль.

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"Эта вакцина будет доставлена в понедельник, 22 февраля, в 23:00 (08:00 вторника мск)", - сказал он. Препарат из Москвы в Мехико привезет самолет почтовой службы DHL. По словам замминистра, российскую вакцину сначала будут использовать в неблагополучных районах столичного региона для защиты пожилого населения.

По оценкам Минздрава Мексики, с конца февраля 2020 года коронавирусом в стране заразились порядка 2,22 млн человек, из них 1,58 млн выздоровели. В последние 14 дней симптомы вызываемого инфекцией заболевания проявились примерно у 56 тыс. человек. Умерли 178 965 инфицированных пациентов. Темпы распространения инфекции в латиноамериканской стране устойчиво снижаются на протяжении последних недель.

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МексикаРоссияПандемия COVID-19
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