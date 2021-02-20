На Чукотке устранили прорывы на теплотрассе в удаленном селе

ТАСС, 20 февраля. Прорывы на теплотрассе в селе Нунлигран на Чукотке, в результате которого населенный пункт остался без теплоснабжения, устранены. Об этом сообщил в Instagram губернатор Чукотки Роман Копин.

"В Нунлигране с коллегами оценили ход восстановительных работ, поговорили с людьми. Со вчерашнего дня работают ремонтники из Провидения. Ликвидировали утечку, подняли давление в системе. Восстановили магистраль, начали подключать жилье", - написал губернатор.

Авария произошла 18 февраля на участке магистральной сети теплоснабжения. Пресс-служба правительства Чукотского АО сообщала, что в селе организовано горячее питание. Котельная, магазин и ФАП работают в штатном режиме. В соседние села Сиреники и Янракыннот вывезли 142 человека, которые размещены у родственников, знакомых и в муниципальных помещениях.

Расстояние от села Нунлигран до райцентра Провидения составляет свыше 100 км, связь есть по зимнику и по воздуху. В селе проживает около 300 человек. Сейчас там около 17 градусов мороза.