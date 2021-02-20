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Движение открыли по Крымскому мосту в сторону Керчи

Ранее его закрыли из-за снегопада

ТАСС, 20 февраля. Движение по Крымскому мосту возобновлено для легковых автомобилей в направлении города Керчь после его закрытия из-за обильного снегопада. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального управления МЧС России.

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Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту открыто в направлении Краснодарского края, а в Республику Крым не осуществлялось из-за проблем с проездом на трассе "Таврида".

"Обстановка стабилизируется. Это связано прежде всего с тем, что разрешен проезд по Крымскому мосту легкового автотранспорта, который движется в направлении города Керчь. Водителей грузового автотранспорта и вахтовых автобусов, которые направляются далее на территорию Крыма, мы убедили разместиться в гостиницах города Тамани. Часть автолюбителей отправили в город Краснодар", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего МЧС организовало 10 пунктов обогрева для людей, оказавшихся в автомобилях в районе моста. Они продолжат работать еще в ближайшие сутки. Также дополнительно выделено шесть единиц спецтехники для помощи машинам, попавшим в снежные заносы.

В Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады. В пятницу из-за выпавшего снега и сильного бокового ветра движение по Крымскому мосту было временно приостановлено впервые за все время эксплуатации объекта.

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РоссияКрым
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