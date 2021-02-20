Сахалинский депутат лишился мандата из-за видео в TikTok

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты Томаринского городского округа (юг Сахалина) единогласно проголосовали за выход из их состава коллеги-коммуниста Сергея Булатова в связи с его видео, опубликованным на сервисе TikTok. Об этом в субботу сообщили ТАСС в районном собрании.

"Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Булатова", - рассказали в собрании.



По информации местных властей, после случившегося Булатов покинул партию КПРФ и написал заявление о выходе из состава депутатов по собственному желанию.



Ранее в TikTok появилось видео, на котором Сергей Булатов, находясь за рулем автомобиля, пел песню с употреблением нецензурной лексики в присутствии детей. Видео распространилось в интернете и вызвало большой общественный резонанс. Центр управления регионом Сахалинской области попросил правоохранительные органы провести проверку.