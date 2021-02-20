Все ограничения в работе Крымского моста сняли

КРАСНОДАР, 20 февраля. /ТАСС/. Ограничения для движения легкового и грузового транспорта по Крымскому мосту, введенные в пятницу из-за непогоды, сняты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления дорог "Тамань".

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"Крымский мост работает в штатном режиме. 20 февраля в 06:00 мск сняты ограничения для движения легкового транспорта. Движение грузового транспорта возобновлено в 06:30 мск", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что дорожное покрытие очищено полностью, идет противогололедная обработка. "Для возобновления движения работают 50 единиц дорожной техники. Израсходовано более 700 тонн противогололедных материалов. Работы продолжаются в круглосуточном режиме", - отметили в пресс-службе.

В Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады. В пятницу из-за выпавшего снега и сильного бокового ветра движение по Крымскому мосту временно приостановлено впервые за все время эксплуатации объекта. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности признала обстановку в Керчи, Феодосии и Ленинском районе Крыма как угрозу природной чрезвычайной ситуации.