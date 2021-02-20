Курорты Кубани ожидают наплыв отдыхающих в февральские праздники

КРАСНОДАР, 20 февраля. /ТАСС/. Курортные города Краснодарского края готовятся к массовому наплыву туристов во время февральских праздников. В Сочи ожидается турпоток, сравнимый с новогодними выходными, а в Геленджике загрузка отелей составит в среднем 75%, сообщили ТАСС власти курортных городов.

"В праздничные дни с 21 по 28 февраля, по прогнозам, Анапу планирует посетить около 10 тыс. туристов. Функционирует 121 предприятие санаторно-курортных учреждений и средств размещения", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города-курорта Анапа.

Власти Сочи ожидают большой наплыв туристов, сравнимый с показателем Нового года, на эти праздничные выходные. Ожидается, что загрузка отелей и малых объектов размещения составит порядка 90%. На горных курортах может быть ограничена продажа ски-пассов, чтобы не допускать большого скопления людей в очередях, а также могут быть закрыты некоторые трассы для катания. Это связано с лавинной опасностью, которая сохранится на выходных, сообщил журналистам замглавы Сочи Владимир Пушкарев.

"На праздники 21-23 февраля ожидаем прибытие около 15 тыс. гостей, в том числе 6 тыс. человек в организованном секторе, заполняемость санаторно-курортного комплекса приблизится к 75%", - добавили в пресс-службе администрации Геленджика.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе был введен мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Около 400 тыс. гостей приняли отели и санатории Краснодарского края в период новогодних каникул, что более чем на 6% выше показателей аналогичного периода прошлого года.