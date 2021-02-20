У жителя Японии впервые выявили возможный побочный эффект после вакцины Pfizer

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Японские врачи впервые диагностировали возможный побочный эффект у жителя страны, который мог возникнуть после прохождения вакцинации препаратом американской компании Pfizer. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу в Twitter канцелярии японского премьер-министра.

"Вчера поступила информации о том, что во время проведения вакцинации в больнице префектуры Тояма у одного из участвующих возникла крапивница, которая могла стать возможным побочным эффектом", - подчеркивается в сообщении. В заявлении канцелярии отмечается, что Минздрав Японии "продолжает собирать информацию о возможных побочных эффектах и принимает необходимые меры по обеспечению безопасности, включая наблюдение за состоянием привитых на протяжении более 15 минут после процедуры".

В прошлом году Япония подписала соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом Pfizer и BioNTech на поставку препаратов от коронавируса. 21 января японский премьер-министр Ёсихидэ Суга объявил, что всего страна рассчитывает получить 310 млн доз вакцин. Самолет с первой партией вакцины Pfizer из Бельгии приземлился в токийском аэропорту Нарита 12 февраля, вторая партия ожидается 21 февраля.

Вакцинация в Японии началась 17 февраля, на первом этапе будут привиты 40 тыс. местных медработников, впоследствии этот процесс может охватить около 4,7 млн японских врачей. На втором этапе, который начнется не ранее 1 апреля, к вакцинации будут допущены жители страны старше 65 лет, которых в Японии насчитывается около 36 млн. К маю вакцины могут стать доступны для остальных категорий граждан.