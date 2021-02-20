Минпросвещения поддержало инициативу СПбГУ внедрения QR-кодов в аттестатах школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство просвещения России поддержало инициативу внедрения QR-кодов в аттестаты школьников и учащихся колледжей, которая ранее была введена в Санкт-Петербургском госуниверситете (СПбГУ) для дипломов своих выпускников. Благодаря такому коду потенциальный работодатель может быстро получить полную и достоверную информацию об уровне подготовки потенциального работника, сообщили ТАСС в субботу пресс-службе СПбГУ.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста с ведущими высшими учебными заведениями страны поддержал идею студентов СПбГУ об использовании QR-кодов в печатных дипломах, которые позволят в электронном виде получать самую разную информацию о выпускниках. Президент отметил, что это будет способствовать трудоустройству, если будущий работодатель будет иметь полную информацию о своем потенциальном кандидате.

"Пять лет назад дипломы выпускников СПбГУ были дополнены QR-кодом, благодаря которому потенциальный работодатель может получить полную информацию о студенте. Новаторское решение СПбГУ получило высокую оценку на общегосударственном уровне: по решению Министерства просвещения РФ аттестаты об основном и среднем общем образовании теперь будут содержать двумерный матричный штриховой код", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства пояснил, что система действует в вузе с 2016 года. QR-код дублирует данные из электронного портфолио с персональной страницы выпускника. Таким образом, работодатель, получающий диплом, имеет возможность, используя QR-код, получить объективную информацию о соискателе. Обратившись к персональной странице выпускника, работодатель сможет узнать как о достижениях соискателя - участии в конкурсах и волонтерской деятельности, наличии грантов, наград, успехов в учебе, так и о дисциплинарных нарушениях, если такие имеются, а также проверить подлинность документов.

QR-код был изобретен одной из японских компаний в 1994 году, когда штрих-коды перестали устраивать производителей продукции из-за недостаточного количества информации, которое можно было по ним считать. Наибольшее распространение QR-код получил в Японии и странах Азии, но постепенно распространяется по всему миру.

В России QR-коды активно используются музейным сообществом для предоставления большей информации об экспонатах. Такую систему несколько лен назад внедрил Музей антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера), а в Белгороде им снабдили все памятники культуры.