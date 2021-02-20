В ОНК сообщили, что у основателя Petropavlovsk нет жалоб на содержание в СИЗО

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Основатель и бывший генеральный директор компании Petropavlovsk Павел Масловский, обвиняемый в растрате около 100 млн рублей, не имеет жалоб на содержание в СИЗО-1, в котором находится.

Об этом журналистам сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович, посетившая Масловского в изоляторе.

"В СИЗО-1 мы посетили Павла Масловского. У него все нормально, здоровье тоже. Масловский радует меня тем, что каждый раз выходит к нам в красивом пиджаке - не каждый в СИЗО так за собой следит", - рассказала наблюдатель.

По ее словам, в тот же изолятор был помещен и топ-менеджер "Ростелекома" Андрей Леваков.