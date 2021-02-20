На Кубани приостановили работу пищеблока в пансионате, где отравились футболисты

КРАСНОДАР, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Новороссийска приостановили работу пищеблока в пансионате им. Майстренко, откуда были госпитализированы воспитанники крымской академии футбола с признаками ротавирусного отравления, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в субботу.

Накануне подростки были госпитализированы из пансионата в инфекционное отделение больницы. Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщал ТАСС, что это воспитанники академии футбола, которые находились в селе Широкая Балка на сборах, по его данным признаки ротавирусного отравления имелись у 20 несовершеннолетних.

"Медицинскими работниками осмотрены все участники группы, по итогу 12 подростков и 5 взрослых госпитализированы в городскую инфекционную больницу. В пансионате остались 33 подростка и 5 взрослых. Организовано привозное питание. Действие пищеблока приостановлено", - говорится в сообщении пресс-службы.

Крымский футбольный союз принял решение прервать учебно-тренировочные сборы воспитанников академии в Новороссийске после инцидента с ротавирусным отравлением, группу вернут домой, сообщил в субботу президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

"Все нормально, ребята себя чувствуют хорошо, слава богу. Я на связи с доктором академии [футбола Крыма], в итоге три человека у нас оказались в больнице, но чувствуют себя хорошо. Жду звонка [от доктора], мы забираем их и будем ехать в сторону дома", - сказал Ветоха, уточнив, что отъезд планируется сегодня.

Уточняется, что инцидент произошел на спортивно-тренировочных сборах в ФГБУЗ "Пансионат Майстренко". Группа футболистов в сопровождении тренеров находилась в пансионате с 12 февраля, всего 46 человек, среди которых футболисты в возрасте 15-17 лет в сопровождении 11 взрослых.

В новость были внесены изменения (10:20 мск) - добавлена информация о прерывании сборов