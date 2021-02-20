Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса "Ковивак"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова и получившая название "Ковивак", зарегистрирована. Об этом в субботу сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по теме обращения вакцин.

"Хочу начать с очень хорошей новости. Мы сегодня фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина "Ковивак", ее разработал Центр имени Чумакова", - сказал Мишустин.

Первые 120 тыс. доз вакцины "Ковивак" будут запущены в гражданский оборот в середине марта, отметил премьер.

Мишустин также заявил, что "сейчас очень важно, чтобы после того, как пройдет контрольная процедура, вся цепочка была выстроена для максимального производства данной вакцины". "Это, конечно, потребует в том числе и соответствующих корректировок в систему нашего распределения вакцин. Главное, чтобы это не отразилось на качестве. Я бы попросил [вице-премьера] Татьяну Алексеевну [Голикову] и коллег и скорректировать соответствующие планы", - сказал премьер.

Процесс вакцинации от коронавируса в России идет достаточно успешно, отметил глава кабмина. По его словам, создана онлайн-система мониторинга всего процесса вакцинации, в которой отражается информация и по производству, и по включению препаратов в гражданский оборот, и по логистике. Премьер при этом отметил, что "сейчас многое зависит от регионов". В связи с этим он призвал власти субъектов Федерации внимательно следить за своевременной доставкой препаратов и организацией процесса вакцинации на местах. Мишустин также отметил, что появление еще одной российской вакцины "Ковивак" "не должно снижать темпов производства" других препаратов от коронавируса.

Мишустин подчеркнул, что Россия на сегодняшний день является единственной страной, у которой есть три вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

О вакцинах

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Эпиваккорона" от государственного научного центра "Вектор" в октябре того же года стала второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию.

"Ковивак" Центра имени Чумакова является инактивированной цельновирионной вакциной от коронавирусной инфекции. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные).