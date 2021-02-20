Мишустин сообщил о производстве около 10 млн доз "Спутника V" и 80 тыс. доз "Эпиваккороны"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Производители вакцин выпустили около 10 млн доз "Спутника V" и 80 тыс. доз "Эпиваккороны". Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, открывая совещание об обращении вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.

"Мы постоянно наращиваем темпы выпуска вакцин. Уже произведено свыше 10 млн доз "Спутника V" и порядка 80 тыс. доз "Эпиваккороны". В ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата "Ковивак", - сказал он.

Мишустин напомнил, что по поручению президента РФ на всей территории России уже началась добровольная вакцинация граждан. "Сейчас чаще применяется, соответственно, вакцина "Спутник V", но уже поступила в гражданский оборот и вакцина "Эпиваккорона", - заметил он. Премьер отметил, что для людей, желающих сделать прививку, организована запись через портал госуслуг, а по всей стране открыто более 4 тыс. пунктов вакцинации. Что касается удаленных уголков России, то там организованы удаленные посты, а также выделен специальный транспорт.

"Еще раз напоминаю, что каждый регион должен быть полностью готов к приемке, хранению и распределению препаратов, чтобы у тех, кто хочет сделать прививку, не возникало никаких сложностей", - подчеркнул Мишустин.

Порядок ценообразования на вакцины

Мишустин также отметил, что порядок образования цен на вакцины от коронавируса у производителей должен быть прозрачным. Не надо пытаться получать сверхприбыль в этой сфере, подчеркнул премьер-министр.

Он обратил внимание на то, что при производстве таких препаратов должны строго соблюдаться все необходимые требования. Мишустин добавил, что увеличение объемов производства вакцин от ковида "ни в коем случае не должно отражаться на качестве".

"Прошу вас, коллеги, лично контролировать весь процесс производства, чтобы сокращение времени, которое необходимо для контроля качества, для выпуска [препарата] в гражданский оборот, было абсолютно точно научно обоснованным и не влияло на качество, - обратился премьер к участникам совещания. - При этом необходимо четко отслеживать, чтобы порядок ценообразования был прозрачным, а стоимость препарата - обоснованной. Главная цель - не получать сверхприбыль на таком крайне необходимом для здоровья лекарстве, а помочь людям".

Глава российского кабмина отметил, что важно сразу для всех трех зарегистрированных в России вакцин от коронавируса "настраивать все логистические и инфраструктурные цепочки". "Интеграция портала государственных услуг с производителями, с выпуском [вакцин] в гражданский оборот, логистической цепочкой для транспортировки, хранения и потом с медицинскими учреждениями должна работать как часы", - указал он.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека. Препарат "Эпиваккорона" государственного научного центра "Вектор" в октябре того же года стал второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию. Он создан на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса. 20 января 2021 года Минздрав РФ получил от Центра им. Чумакова документы для регистрации вакцины "Ковивак". Ранее в пятницу, 20 февраля, Мишустин сообщил, что эта вакцина зарегистрирована.