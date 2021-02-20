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Пандемия COVID-19
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В Минобрнауки сообщили, что запуск масштабной вакцинации "Ковиваком" планируется весной

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Запуск масштабной вакцинации созданной Центром им. Чумакова вакциной от коронавирусной инфекции "Ковивак" планируется весной, заявил в пятницу министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"В 2020 году, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, общество по-новому посмотрело на значимость научной деятельности, на важность работы ученых. Российская наука еще раз доказала свое превосходство, создав первую в мире вакцину от коронавируса. Сегодня уже два отечественных препарата активно используются и доказывают свою эффективность. Регистрация третьей вакцины еще более укрепит наши позиции как страны с большим научно-технологическим потенциалом. Запуск масштабной вакцинации "Ковиваком" планируется уже весной этого года", - приводятся слова министра в пресс-релизе Минобрнауки.

Третья фаза клинических исследований вакцины против коронавируса "Ковивак" запланирована на март, говорится в пресс-релизе Минобрнауки РФ.

"Третья фаза клинических исследований запланирована на март 2021 года, в ней примут участие три тысячи человек", - приводятся в сообщении слова Фалькова.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Фальков, Валерий Николаевич
Пандемия COVID-19
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