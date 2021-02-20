Мурашко: вакцина "Ковивак" показала свою эффективность и безопасность в ходе исследований

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Вакцина против новой коронавирусной инфекции "Ковивак" показала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований препарата, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее о регистрации вакцины сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, первые 120 тыс. доз "Ковивака" поступят в гражданский оборот в середине марта.

"Минздравом России принято решение о регистрации третьей российской вакцины для профилактики коронавируса "Ковивак", разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. В ходе клинических исследований на добровольцах вакцина показала безопасность и эффективность. Ее широкомасштабные исследования продолжатся на пострегистрационном этапе", - сообщил Мурашко.

Министр отметил, что вакцина Центра им. Чумакова создана по классической технологии и содержит инактивированный вирус. "Таким образом, в нашем арсенале имеются три вакцины, которые благодаря своим характеристикам позволят нам эффективно контролировать инфекцию, обеспечивая надежную защиту наших граждан", - заключил глава Минздрава.

Федеральный научный центр создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков. Центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.

Центр разработал собственную инактивированную цельновирионную вакцину от коронавирусной инфекции. В таких вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).