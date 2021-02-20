Голикова: Россия до конца первого полугодия произведет 88 млн доз вакцин от коронавируса

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия до конца первого полугодия 2021 года планирует произвести 88 млн комплектов доз вакцин от коронавируса без учета препарата "Ковивак". Об этом в субботу сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Планируем на сегодняшний день, что до конца первого полугодия объем производства составит - пока без "Ковивака" - 88 млн комплектов доз", - сказала она.

Голикова уточнила, что "львиная доля - 83 млн комплектов доз - приходится на "Спутник V", 5,4 млн комплектов доз - на "Эпивакккорону". "В первом квартале 2021 года планируемый объем производства вакцин мы ожидаем на уровне 30,5 млн комплектов доз. Исходя из планов производства, в первом полугодии 2021 года гражданам для вакцинации будет доступно 59 млн комплектов доз вакцины", - сообщила она.

По словам вице-премьера, на данный момент в России произведено 11,1 млн комплектов доз вакцин, для использования населением выпущено 7,9 млн комплектов доз вакцины.

Вакцинированные старше 60 лет

Голикова сообщила, что доля вакцинированных от коронавируса граждан старше 60 лет составляет 45% от общего числа привитых, однако этот показатель остается недостаточным и его необходимо наращивать.

"На сегодняшний день в целом в Российской Федерации доля вакцинированных граждан старше 60 лет составляет 45%. Но тем не менее мы считаем эти показатели еще недостаточными и просим регионы эту позицию наращивать еженедельно", - сказала она.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Эпиваккорона" от государственного научного центра "Вектор" в октябре того же года стала второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 февраля сообщил о регистрации третьей российской вакцины - "Ковивак" Центра имени Чумакова. Она является инактивированной цельновирионной вакциной от коронавирусной инфекции. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные).