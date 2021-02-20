Исследования вакцины "Ковивак" на детях и пожилых могут начаться в апреле

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН) планирует в апреле начать исследования вакцины "Ковивак" для ее использования среди детей и людей старше 60 лет, сообщил ТАСС генеральный директор Центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"Минздрав зарегистрировал вакцину "Ковивак", и мы планируем, что в рамках третьей фазы, в апреле текущего года начнем клинические исследования наше вакцины для детей (младше 18 лет - прим. ТАСС) и для людей старше 60 лет", - сказал он.

Руководитель Центра им. Чумакова сообщил, что "после получения регистрационного удостоверения уже наработанная партия препаратов должна будет в течение месяца пройти контроль качества".

"В гражданский оборот наша вакцина может поступить уже в марте. Она будет предназначена для использования у людей от 18 лет до 60 лет. Ее применение в группах риска, то есть у людей с сахарным диабетом, аутоиммунными нарушениями и другими заболеваниями, будет согласовываться с Минздравом как раз в рамках протокола третьей фазы исследований", - сказал он.

По словам руководителя центра им. Чумакова, до конца года может быть произведено несколько миллионов доз вакцины "Ковивак".

О Центре им. Чумакова

Федеральный научный центр создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

Центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.

Центр разработал собственную инактивированную цельновирионную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат уже успешно прошел доклинические испытания, в настоящее время проходит клинические исследования. В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).