{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Воспитателей детского сада в Новокузнецке заставили без страховки убирать снег с крыши

Заведующей детского сада вынесли дисциплинарное взыскание

КЕМЕРОВО, 20 февраля. /ТАСС/. Руководителю муниципального детского сада в Новокузнецке, которая заставила младших воспитателей без страховки убирать снег с крыши здания, вынесли дисциплинарное взыскание. Об этом сообщили ТАСС в городском комитете образования и науки города.

Накануне местные СМИ в Кузбассе опубликовали фотоснимки, как три женщины и мужчина убирали снег и сосульки с крыши детского сада. При этом все они работали без страховки и спецодежды.

"В ходе проверки установлено, что в детском саду №188 работы по очистке кровли производили дворник и младшие воспитатели. С и.о. заведующей детского сада взята объяснительная. Женщине вынесено дисциплинарное взыскание. Деятельность детского сада взята на контроль", - пояснили в комитете.

В администрации уточнили, что очистка кровель должна производиться только специально обученными работниками, которые прошли все необходимые инструктажи по высотным работам.

Теги
РоссияКемеровская область
ГП заявила, что ФРГ вновь отказалась предоставить информацию о якобы отравлении Навального
В ведомстве отметили, что этот факт невозможно расценить иначе как игнорирование со стороны компетентных органов ФРГ обязательств, вытекающих из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года
Читать полностью