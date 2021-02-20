Воспитателей детского сада в Новокузнецке заставили без страховки убирать снег с крыши

КЕМЕРОВО, 20 февраля. /ТАСС/. Руководителю муниципального детского сада в Новокузнецке, которая заставила младших воспитателей без страховки убирать снег с крыши здания, вынесли дисциплинарное взыскание. Об этом сообщили ТАСС в городском комитете образования и науки города.

Накануне местные СМИ в Кузбассе опубликовали фотоснимки, как три женщины и мужчина убирали снег и сосульки с крыши детского сада. При этом все они работали без страховки и спецодежды.

"В ходе проверки установлено, что в детском саду №188 работы по очистке кровли производили дворник и младшие воспитатели. С и.о. заведующей детского сада взята объяснительная. Женщине вынесено дисциплинарное взыскание. Деятельность детского сада взята на контроль", - пояснили в комитете.

В администрации уточнили, что очистка кровель должна производиться только специально обученными работниками, которые прошли все необходимые инструктажи по высотным работам.