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Пандемия COVID-19

В России до конца года могут выпустить до 20 млн доз вакцины "Ковивак"

Глава Центра им. Чумакова сообщил, что после регистрации вакцины требуется 28 дней для контроля качества, далее производство достигнет порядка полумиллиона доз в месяц

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Объемы производства российской вакцины "Ковивак" от коронавируса через месяц достигнут полумиллиона доз, а к концу года могут возрасти до 20 млн. Об этом заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов на совещании в правительстве России в субботу.

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"Мы просто хотели бы немного обкатать, месяца за два, технологию на больших объемах, и я уверен, что мы в последующем увеличим эти объемы. Более того, мы ждем модернизации в апреле. И привыкли отвечать за свои слова. Тем не менее, я полагаю, что эта цифра может быть увеличена к концу года: обещаемые нами 10 млн [доз] могут даже удвоиться", - сказал Ишмухаметов.

Как уточнил ученый, после регистрации вакцины требуется 28 дней для контроля качества. Далее производство достигнет порядка полумиллиона доз в месяц.

"Понятно, что можно подойти несколькими способами. Необходимы, конечно, дополнительные цеха, и их можно создавать в Центре Чумакова, можно также создавать с самого начала полный цикл на другой площадке - частным инвестором <...>. Это вопрос государственного решения. Соответствующие бумаги для руководства я предложу, это будет уже отдельная задача", - добавил глава центра.

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РоссияПандемия COVID-19
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