В России до конца года могут выпустить до 20 млн доз вакцины "Ковивак"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Объемы производства российской вакцины "Ковивак" от коронавируса через месяц достигнут полумиллиона доз, а к концу года могут возрасти до 20 млн. Об этом заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов на совещании в правительстве России в субботу.

"Мы просто хотели бы немного обкатать, месяца за два, технологию на больших объемах, и я уверен, что мы в последующем увеличим эти объемы. Более того, мы ждем модернизации в апреле. И привыкли отвечать за свои слова. Тем не менее, я полагаю, что эта цифра может быть увеличена к концу года: обещаемые нами 10 млн [доз] могут даже удвоиться", - сказал Ишмухаметов.

Как уточнил ученый, после регистрации вакцины требуется 28 дней для контроля качества. Далее производство достигнет порядка полумиллиона доз в месяц.

"Понятно, что можно подойти несколькими способами. Необходимы, конечно, дополнительные цеха, и их можно создавать в Центре Чумакова, можно также создавать с самого начала полный цикл на другой площадке - частным инвестором <...>. Это вопрос государственного решения. Соответствующие бумаги для руководства я предложу, это будет уже отдельная задача", - добавил глава центра.