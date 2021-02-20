Российские вакцины от коронавируса. Характеристики и особенности исследований

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса "Ковивак", созданную Центром имени Чумакова РАН. Она стала третьим российским препаратом, получившим разрешение на применение.

Первой в России (и в мире) была зарегистрирована вакцина "Спутник V" Центра имени Гамалеи Минздрава, это произошло еще 11 августа 2020 года. Разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, получившая название "Эпиваккорона", прошла регистрацию 14 октября.

ТАСС собрал ключевые характеристики трех российских вакцин.

Типы вакцин и особенности исследований

"Ковивак" - самая "традиционная" вакцина, созданная непосредственно на основе нового коронавируса. Вакцинация позволяет имитировать естественный процесс борьбы организма с вирусом. Как подчеркивают разработчики, вирусные частицы в "Ковиваке" уже "не в состоянии нанести организму человека никакого вреда, но в состоянии вызвать у него развитие иммунитета".

"Спутник V" - векторная вакцина на основе аденовируса человека с добавлением генетической информации коронавируса. "Эпиваккорона" создана на основе искусственно синтезированных элементов структуры нового вируса.

Пострегистрационные клинические испытания "Ковивака" запланированы на март, в них примут участие 3 тыс. добровольцев. Аналогичные исследования "Спутника V" начались 9 сентября 2020 года, "Эпиваккороны" - 17 ноября. В первых участвуют более 30 тыс. человек, во вторых - свыше 3 тыс.

Кроме того, 19 февраля начались международные клинические испытания препарата "Спутник лайт", разработанного на базе вакцины от Центра им. Гамалеи. В них будут участвовать в общей сложности 6 тыс. добровольцев.

Эффективность и безопасность

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, первые две фазы испытаний подтвердили безопасность и эффективность "Ковивака". Официальные оценки этих параметров пока не раскрывались.

Эффективность "Спутника V", по данным разработчиков (опубликованным в феврале в одном из ведущих медицинских журналов The Lancet), достигает 91,6%, причем от средней или тяжелой формы заболевания препарат защищает на 100%. "Спутник V" - одна из трех вакцин в мире, чья эффективность превышает 90%.

Итоги первой и второй фаз испытаний "Эпиваккороны", как ожидается, будут опубликованы в ближайшее время. Пока известно, что антитела к коронавирусу появились у 100% участников исследований препарата в возрасте от 18 до 60 лет и у 94% добровольцев старше 60 лет.

Хранение, стоимость, объемы

Все три вакцины можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов выше нуля. Это упрощает их транспортировку.

Стоимость "Ковивака" пока неизвестна. Цена одной дозы "Спутника V" и "Эпиваккороны", по предварительным подсчетам, практически одинакова - около $10.

На данный момент выпущено около 10 млн доз "Спутника V" и 80 тыс. доз "Эпиваккороны". Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, Россия до конца первого полугодия 2021 года планирует произвести 88 млн комплектов доз вакцин от коронавируса без учета "Ковивака".

Старт вакцинации и регистрация в мире