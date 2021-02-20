В Пермском крае режим ограничений продлили до 7 марта

ПЕРМЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Режим самоизоляции для жителей Пермского края старше 65 лет, находящихся в группе риска, а также некоторые ограничения, введенные ранее из-за угрозы распространения коронавируса, продлили до 7 марта. Об этом сообщается в субботу на портале краевого правительства.

"В Пермском крае, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, текущие ограничительные меры продлены до 7 марта. Еще на две недели продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, находящихся в группе риска. Также на этот период продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что запрет на работу ночных клубов (проведение дискотек) и иных развлекательных, досуговых заведений, а также на организацию культурно-массовых мероприятий продлили до особого распоряжения.

Сохраняется ограничение по времени работы кафе и ресторанов - им запрещено работать с 01:00 до 06:00, по-прежнему запрещено проводить корпоративы, банкеты, дни рождения и другие торжества. Продолжает действовать масочно-перчаточный режим при посещении общественных мест.

На утро 20 февраля в Пермском крае зарегистрировано более 44,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, темп прироста составляет 0,5%. С начала пандемии выздоровели более 37 тыс. человек. В настоящее время лечение проходят свыше 4,7 тыс. жителей региона. Активно ведется вакцинация, так, в настоящее время первым компонентом привились более 25 тыс. человек, а полностью завершили курс 7,5 тыс. жителей. В планах у региональных властей - к концу лета привить от коронавируса половину населения региона, это порядка 1,2 млн человек. Наиболее активно на иммунизацию записываются граждане старше 60 лет.