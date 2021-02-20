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Пандемия COVID-19
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Разработчики "Спутника V" сообщили о начале испытаний вакцины с AstraZeneca

Отмечается, что использование вакцины "Спутник V" в качестве второго компонента для вакцины AZ избавляет от необходимости ждать второй прививки в течение трех месяцев
© РФПИ и Центр имени Гамалеи/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Разработчики "Спутник V" сообщили о начале испытаний комбинированной вакцины с AstraZeneca, говорится в Twitter российской вакцины.

"Использование вакцины "Спутник V" в качестве второго компонента для вакцины AZ избавляет от необходимости ждать второй прививки в течение трех месяцев. Клинические испытания этого подхода уже начались", - указано в сообщении.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что клинические испытания комбинации российского препарата "Спутник V" с вакциной AstraZeneca начнутся в Азербайджане и ОАЭ, а позже и в Саудовской Аравии. Результаты совместных клинических испытаний будут получены не ранее марта или апреля.

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