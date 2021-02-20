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Пандемия COVID-19

Разработчик "Ковивака" намерен обратиться в ВОЗ за преквалификацией новой вакцины

Это может открыть препарату дорогу на глобальный мировой рынок

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Центр им. Чумакова РАН планирует обратиться во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для преквалификации своей вакцины от коронавируса "Ковивак", подтвердил в субботу генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Мы единственные в России, кто имеет преквалификацию - это право на продажу через каналы ВОЗ своей продукции. <...> Мы являемся достаточно серьезным партнером для ВОЗ, зарекомендовавшим себя за эти годы. <...> В этой ситуации мы вполне можем и мы собираемся пойти тем же путем преквалификации уже данного продукта [вакцины "Ковивак"]", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС Ишмухаметов сообщал о намерении подать в ВОЗ документы на преквалификацию новой разработки, что откроет препарату дорогу на глобальный мировой рынок.

Программа ВОЗ по преквалификации лекарственных средств обеспечивает соответствие лекарственных средств, поставляемых закупочными организациями, мировым стандартам качества, безопасности и эффективности.

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РоссияПандемия COVID-19
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