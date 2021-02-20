Коэффициент распространения коронавируса в Москве превысил единицу

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве вырос в субботу до 1,01. В России показатель составил 0,93, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент остается меньше единицы. Выше всего он в Санкт-Петербурге - 0,99, в Иркутской области показатель равен 0,98, в Воронежской и Нижегородской - 0,97, в Ростовской - 0,95, в Архангельской - 0,91, в Красноярском крае - 0,87.

В Свердловской области коэффициент, который накануне опускался до минимума с июля, немного вырос - до 0,85. В Подмосковье, где в пятницу фиксировался минимум с конца июня, показатель поднялся до 0,77.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.