Суд в Новосибирске отклонил жалобу юриста ФБК на СК при инциденте с Навальным

НОВОСИБИРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд оставил без удовлетворения жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) Вячеслава Гимади на бездействие Западно-Сибирского транспортного СК при госпитализации Алексея Навального в Омске, говорится на сайте суда.

15 февраля Новосибирский областной суд отменил решение Ленинского районного суда и вернул жалобу обратно для нового рассмотрения. Отмечалось, что причина такого решения будет изложена в мотивировочной части решения суда, которая появится в установленном законом порядке.

"20 февраля 2021 года постановлением Ленинского районного суда г. Новосибирска жалоба Гимади Вячеслава Ильича, действующего в интересах Навального Алексея Анатольевича, о признании незаконным бездействия должностных лиц Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, оставлена без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В декабре Ленинский районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении жалобы Гимади на бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ в расследовании инцидента с госпитализацией Алексея Навального в Омске. Юрист подал в областной суд апелляцию на данное решение.

20 августа 2020 года Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. 17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина.