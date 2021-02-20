В России треть пешеходов заявили, что используют световозвращатели в непогоду и ночью

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Около 90% россиян признают световозвращатели эффективным средством личной безопасности в условиях непогоды и в темное время суток, при этом пользуются ими менее трети совершеннолетних граждан. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России по итогам проведенного социологического опроса.

"Почти 90% участников дорожного движения считают, что использование световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости из-за непогоды является эффективным средством для обеспечения безопасности пешеходов. Из них около 70% имеют правильное представление о том, в каком количестве и как должны крепиться световозвращатели. Однако на практике их используют менее трети опрошенных", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в качестве основной причины неиспользования световозвращателей более 50% указали отсутствие привычки, еще 17% сослались на "детский дизайн" элементов, который не сочетается с их образом и социальным статусом, 8% заявили, что не знают, где можно приобрести световозвращающие элементы. Остальные опрошенные "затруднились с ответом". "Речь идет об использовании световозвращателей совершеннолетними пешеходами, - уточнили в Госавтоинспекции. - С детьми ситуация оптимистичнее. В настоящее время все больше родителей старается сделать детей заметнее на дороге с помощью световозвращателей, используя как встроенные, так и съемные элементы".

Как подчеркнули в ГИБДД, популяризация и распространение световозвращателей является одним из значимых пунктов просветительской работы ведомства по снижению смертности и травматизма на российских дорогах. Широкая разъяснительная кампания ведется уже не один год, и в настоящее время уровень информированности россиян в этом вопросе довольно высок.

Госавтоинспекция напоминает, что использование пешеходами световозвращающих элементов при переходе дороги и движении по обочинам вне населенных пунктов обязательно. В остальных случаях оно носит рекомендательный характер. Согласно статистике Госавтоинспекции, следование этой рекомендации снижает риск попадания в ДТП в шесть-восемь раз. Особенно это актуально в зимнее время года, когда видимость на дорогах ухудшается, тормозной путь транспортных средств увеличивается, а скорость реакции водителей замедляется. В таких условиях "темный" пешеход на дороге заметен водителю с расстояния не более 25 метров, тогда как световозвращающие элементы увеличивают это расстояние до 130-140 м.

"Вместе с тем, только за прошлый год в темное время суток было совершено почти 16,8 тыс. наездов транспортных средств на пешеходов. В таких ДТП свыше 3 тыс. человек, в том числе 53 ребенка, погибли, более 14,4 тыс. получили ранения", - отметили в Госавтоинспекции.

Об опросе

Социологический опрос проводился по инициативе Госавтоинспекции на платформе экспертного центра "Движение без опасности" в январе 2021 года. В нем приняли участие 5 тыс. совершеннолетних россиян.