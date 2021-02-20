Поезда из Белоруссии в Россию снова будут останавливаться в Витебске и Орше

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Фирменный поезд "Беларусь" № 2/1 Минск - Москва с 20 февраля снова начнет останавливаться на станции "Орша-Центральная" для посадки и высадки пассажиров. Как сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги, остановки в Витебске и Орше начнут делать и поезда, следующие через Белоруссию.

"Продолжается поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Так, фирменному скорому поезду "Беларусь" № 2/1 Минск - Москва, отправлением из Минска с 20 февраля, а из Москвы с 21 февраля 2021 года, возобновлена остановка для посадки и высадки пассажиров на станции "Орша-Центральная", - говорится в сообщении.

Остановку в Орше будет делать и поезд "Янтарь" № 30/29 Калининград - Москва. Пассажиры, которые сели на поезд в Орше, смогут проехать по участку Минск - Москва - Минск. В Минске и Орше будет также останавливаться поезд 360/359 Калининград - Адлер, который отправится из Калининграда с 22 февраля, а из Адлера с 25 февраля. Пассажиры смогут проехать по участку Минск - Адлер - Минск.

Кроме того, поезд № 79/80 Калининград - Санкт-Петербург, начиная с состава, который отправится из Санкт-Петербурга 22 февраля, а из Калининграда 24 февраля, начнет делать остановку в Витебске. На нем можно будет проехать от Витебска до Санкт-Петербурга.

БЖД обращает внимание, что воспользоваться поездами могут только граждане Белоруссии и России с соблюдением противоэпидемических требований. 8 февраля после длительного перерыва в железнодорожном сообщении, вызванного пандемией коронавируса было возобновлено пассажирское сообщение между Белоруссией и Россией. В этот день из Минска отправился скорый поезд "Беларусь" № 2/1 Минск - Москва. При следовании из Минска билеты на него можно было купить только до станций Смоленск, Вязьма и Москва Белорусская, в обратном направлении - до станций Вязьма, Смоленск, Минск-Пассажирский. 9 февраля в Минске начал делать остановку для посадки и высадки пассажиров скорый поезд "Янтарь" № 30/29 Калининград - Москва. До этого поезд ходил каждый день, но без остановок на белорусской территории. Билеты на поезда пользуются повышенным спросом.